Журова сомневается, что сменившие гражданство спортсмены смогут вернуться в РФ

Возвращение спортсменов, сменивших гражданство, в сборную России осложнено требованиями международных федераций и высокой конкуренцией за места в составе, заявила РИА «Новости» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

С начала спецоперации российские атлеты отстранены от большинства международных турниров, а проведение международных соревнований на территории России запрещено по рекомендациям МОК. Часть спортсменов выбрала смену спортивного гражданства, чтобы продолжить выступления за рубежом.

«Их возвращение практически нереально: придётся выдерживать карантин, установленный не Россией, а международной федерацией, что отнимет много времени. Плюс здесь им придётся снова проходить жесткий отбор. Давайте честно: уезжали в основном те, кто не выдерживал конкуренции, а не из-за СВО. Даже вернувшись, они вряд ли попадут на международные старты, а сейчас у них хотя бы есть шанс выступать», — отметила Журова.

По её словам, такие спортсмены могут вернуться лишь для тренировок с российской сборной — как это раньше делали, например, борцы или фигуристы.

«Речь не об извинениях. Извиняться им не за что, если уезжали из-за высокой конкуренции и не высказывались плохо о России. Да и извиняться, по сути, не перед кем», — добавила она.