Названы три категории россиян, которым с 1 сентября повысят пенсии

Пенсионеры, которым в августе 2025 года исполнилось 80 лет, с 1 сентября начнут получать увеличенную фиксированную часть страховой пенсии, которая составит 17 815 рублей без учёта дополнительных коэффициентов. Также к этой сумме прибавят по 1 314 рублей для тех, кто находится под опекой, и по 1 377 рублей для получателей государственных пенсий, рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По её словам, увеличение пенсий коснётся также граждан, которым в августе была установлена инвалидность I группы. В случае наличия в семье нетрудоспособных членов к выплатам добавят по 2 969 рублей на каждого иждивенца. Однако доплату можно получить максимум за трёх иждивенцев, подчеркнула доктор экономических наук.

Кроме того, прибавку получат и те пенсионеры, которые прекратили работать в августе. Им будет выплачиваться полная сумма пенсии с учётом всех ранее пропущенных индексаций. Все эти перерасчёты происходят автоматически на основе данных из официальных источников и не требуют от граждан никаких дополнительных действий.