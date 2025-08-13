Названы три категории россиян, которым с 1 сентября повысят пенсии
Пенсионеры. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Пенсионеры, которым в августе 2025 года исполнилось 80 лет, с 1 сентября начнут получать увеличенную фиксированную часть страховой пенсии, которая составит 17 815 рублей без учёта дополнительных коэффициентов. Также к этой сумме прибавят по 1 314 рублей для тех, кто находится под опекой, и по 1 377 рублей для получателей государственных пенсий, рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
По её словам, увеличение пенсий коснётся также граждан, которым в августе была установлена инвалидность I группы. В случае наличия в семье нетрудоспособных членов к выплатам добавят по 2 969 рублей на каждого иждивенца. Однако доплату можно получить максимум за трёх иждивенцев, подчеркнула доктор экономических наук.
Кроме того, прибавку получат и те пенсионеры, которые прекратили работать в августе. Им будет выплачиваться полная сумма пенсии с учётом всех ранее пропущенных индексаций. Все эти перерасчёты происходят автоматически на основе данных из официальных источников и не требуют от граждан никаких дополнительных действий.
«Напомним, что максимальное увеличение пенсии за счёт пенсионных баллов ограничено тремя баллами, независимо от суммы взносов, уплаченных работодателем за пенсионера в предыдущем году. При стоимости балла в 2025 году в 145 рублей 69 копеек, максимальная надбавка к пенсии составит 437 рублей 7 копеек», — отметила эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
