Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 09:41

Названы три категории россиян, которым с 1 сентября повысят пенсии

Экономист Проданова: С 1 сентября пенсию повысят сразу трём категориям россиян

Пенсионеры. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Пенсионеры. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Пенсионеры, которым в августе 2025 года исполнилось 80 лет, с 1 сентября начнут получать увеличенную фиксированную часть страховой пенсии, которая составит 17 815 рублей без учёта дополнительных коэффициентов. Также к этой сумме прибавят по 1 314 рублей для тех, кто находится под опекой, и по 1 377 рублей для получателей государственных пенсий, рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По её словам, увеличение пенсий коснётся также граждан, которым в августе была установлена инвалидность I группы. В случае наличия в семье нетрудоспособных членов к выплатам добавят по 2 969 рублей на каждого иждивенца. Однако доплату можно получить максимум за трёх иждивенцев, подчеркнула доктор экономических наук.

С 1 сентября вырастут пенсии. Как получить больше и сколько составит прибавка
С 1 сентября вырастут пенсии. Как получить больше и сколько составит прибавка

Кроме того, прибавку получат и те пенсионеры, которые прекратили работать в августе. Им будет выплачиваться полная сумма пенсии с учётом всех ранее пропущенных индексаций. Все эти перерасчёты происходят автоматически на основе данных из официальных источников и не требуют от граждан никаких дополнительных действий.

«Напомним, что максимальное увеличение пенсии за счёт пенсионных баллов ограничено тремя баллами, независимо от суммы взносов, уплаченных работодателем за пенсионера в предыдущем году. При стоимости балла в 2025 году в 145 рублей 69 копеек, максимальная надбавка к пенсии составит 437 рублей 7 копеек», — отметила эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На бездействии не разбогатеть: В ГД объяснили, как приумножить накопительную часть пенсии
На бездействии не разбогатеть: В ГД объяснили, как приумножить накопительную часть пенсии

Напомним, с 1 сентября повысят социальные выплаты. Life.ru уже выяснил, какие прибавки получат пенсионеры, студенты и семьи с детьми. Кстати, в России могут начать снижать пенсионный возраст родителям за каждого ребёнка.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar