«Идейность и патриотизм»: Командир взвода чиновников рассказал, как отбирал бойцов для СВО

Взвод чиновников из регионов Дальневосточного федерального округа проявил отвагу и смелость, участвуя в освобождении Курской области от боевиков ВСУ, рассказал их командир, генерал-лейтенант запаса Михаил Каган, который сейчас занимает должность заместителя полпреда президента РФ в ДФО. Идея создать отряд принадлежала полпреду главы государства Юрию Трутневу, а Каган занимался её претворением в жизнь.

По его словам, губернаторы предложили более 60 кандидатов, с которыми генерал запаса пообщался лично или по телефону, чтобы выяснить мотивы. Он старался убедиться, что люди идут на СВО не из-за личных проблем. В итоге Каган выбрал 30 бойцов, которых отправили на учебные сборы и подготовку на полигоне, а затем — в Курскую область.

Большая часть отряда состояла из чиновников, которые ранее не имели отношения к силовым структурам, а половина даже не служила в армии. Тем не менее они провели на фронте полгода, пережив осень, зиму и начало весны. Бойцы жили в заброшенных полуразрушенных домах без газа и света. В помещениях стояла минусовая температура, многие болели, но никто не жаловался на условия фронта.

«Я волновался, как поведут себя люди в реальной боевой ситуации, но никто не подвёл, не струсил, не засомневался. На удивление, они очень хорошо себя проявили на фронте. Думаю, помогали идейность, патриотизм, понимание, что на нашу территорию враг напал», — подчеркнул собеседник URA.ru.