Радио Судного дня выдало в эфир загадочный шифр с намёком на встречу Путина и Трампа
Радио Судного дня передало сообщение со словом долговязый 13 августа
Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала новое сообщение со словом «долговязый» — возможно, иронично намекая на рост президента Дональда Трампа (191 см), с которым вскоре встретится российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщили радиолюбители, зафиксировавшие сигнал 13 августа в 15:42 по московскому времени.
Станция, созданная в 1970-х годах, получила прозвище «Жужжалка» из-за характерного фонового шума. Её настоящее назначение остаётся загадкой, но периодически в эфире звучат странные коды и слова, которые пытаются расшифровать энтузиасты. На этот раз выбор слова «долговязый» вызвал особый интерес — возможно, это намёк на предстоящую встречу лидеров.
Напомним, встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 15 августа в Анкоридже. Основной темой переговоров глав государств станет поиск путей для стабилизации обстановки на Украине. В США, между тем, ожидают, что предстоящий саммит лидеров двух глобальных сверхдержав может привести к серьёзным прорывам в этом вопросе.