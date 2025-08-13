Радио Судного дня выдало в эфир загадочный шифр с намёком на встречу Путина и Трампа

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала новое сообщение со словом «долговязый» — возможно, иронично намекая на рост президента Дональда Трампа (191 см), с которым вскоре встретится российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщили радиолюбители, зафиксировавшие сигнал 13 августа в 15:42 по московскому времени.

Станция, созданная в 1970-х годах, получила прозвище «Жужжалка» из-за характерного фонового шума. Её настоящее назначение остаётся загадкой, но периодически в эфире звучат странные коды и слова, которые пытаются расшифровать энтузиасты. На этот раз выбор слова «долговязый» вызвал особый интерес — возможно, это намёк на предстоящую встречу лидеров.