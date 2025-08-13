Трамп поставил под вопрос новые переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп допустил, что следующая встреча с российским лидером Владимиром Путиным может не состояться. Политик пояснил, что решение о дальнейших контактах будет зависеть от результатов предстоящего саммита. Об этом он заявил перед предстоящими переговорами на Аляске.

«Второй встречи может и не быть, потому что, если я сочту, что её проводить нецелесообразно, так как я не получил ответы, которые нам необходимы, тогда второй встречи просто не будет», — сказал Трамп журналистам.