Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

13 августа, 17:24

Трамп поставил под вопрос новые переговоры с Путиным

Трамп: Следующей встречи не будет, если Путин не даст необходимые ответы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент США Дональд Трамп допустил, что следующая встреча с российским лидером Владимиром Путиным может не состояться. Политик пояснил, что решение о дальнейших контактах будет зависеть от результатов предстоящего саммита. Об этом он заявил перед предстоящими переговорами на Аляске.

«Второй встречи может и не быть, потому что, если я сочту, что её проводить нецелесообразно, так как я не получил ответы, которые нам необходимы, тогда второй встречи просто не будет», сказал Трамп журналистам.

Трамп планирует встречу с Путиным и Зеленским в случае успеха на Аляске
Трамп планирует встречу с Путиным и Зеленским в случае успеха на Аляске

Напомним, президент России 15 августа встретится с республиканцем на Аляске для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине. Трамп заявил, что все стороны стремятся к прекращению боевых действий, но Зеленскому придётся подписать некий документ. Киев и ЕС недовольны отсутствием украинской стороны на переговорах, настаивая на принципе «ни слова об Украине без Украины». Лидеры ЕС пытались обеспечить участие Зеленского в саммите, но безуспешно. Президент США ясно заявил, что бывшему комику не место на переговорах, поскольку за три с половиной года он не добился прогресса в мирном урегулировании.

Анастасия Никонорова
