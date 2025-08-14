«Людей волнует рыба»: Жители Аляски не следят за конфликтом на Украине
Жители Аляски практически не следят за событиями на Украине. Их куда больше волнует количество рыбы в местных водоёмах, заявил русско-американский бизнесмен из Анкориджа в беседе с РИА «Новости».
С началом конфликта в регион прибыло множество украинских беженцев. Первое время они жаловались на суровый климат и короткий световой день, но сейчас многие из них уже и не думают о возвращении на родину, предпочитая обживаться на новом месте. Что касается предстоящей встречи президентов России и США, которая пройдет на Аляске и затронет вопросы украинского кризиса, — местные относятся к ней равнодушно.
«Людей больше волнует количество рыбы, идущей в реку. Для многих это запасы еды на зиму», — отметил он.
Напомним, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа проведут встречу на Аляске в городе Анкоридж. Сами переговоры пройдут на военной базе. Глава местного Русского центра рассказывала, что глава США, вероятно, покажет российскому коллеге Православный храм и Аллею союзников, где похоронены советские лётчики.