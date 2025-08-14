«Людей волнует рыба»: Жители Аляски не следят за конфликтом на Украине

Жители Аляски практически не следят за событиями на Украине. Их куда больше волнует количество рыбы в местных водоёмах, заявил русско-американский бизнесмен из Анкориджа в беседе с РИА «Новости».

С началом конфликта в регион прибыло множество украинских беженцев. Первое время они жаловались на суровый климат и короткий световой день, но сейчас многие из них уже и не думают о возвращении на родину, предпочитая обживаться на новом месте. Что касается предстоящей встречи президентов России и США, которая пройдет на Аляске и затронет вопросы украинского кризиса, — местные относятся к ней равнодушно.