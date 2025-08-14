Не более 1,5 кг: Детский врач дала советы по выбору рюкзака для первоклассника
Врач Григорьева: Ранец первоклассника с содержимым не должен весить более 1,5 кг
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Общий вес ранца первоклассника с учётом содержимого не должен превышать 1,5 кг, предупредила заведующая отделением детской ортопедической реабилитации Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева. Она призвала родителей ответственно подойти к выбору портфеля для школьника перед новым учебным годом.
«Спинка портфеля должна быть ортопедической, так как у первоклассников ещё не сформировался мышечный корсет. Лучше выбирать модель с широкими, мягкими, регулируемыми лямками. У рюкзака обязательно должна быть застёжка-перетяжка на груди. Она поможет перераспределить нагрузку», — рекомендовала врач.
Она обратила особое внимание на то, чтобы между спинкой рюкзака и спиной ребёнка должно быть небольшое пространство для циркуляции воздуха для предотвращения потоотделения. Кроме того, собеседница «Радио 1» отметила, что ранец не должен быть выше плеч и не должен висеть до ягодиц. Важно также использовать светоотражающие элементы: если их нет, то прикрепить самостоятельно, чтобы школьника было хорошо видно в темноте.
Ранее детский психолог раскрыла 5 секретов, как эмоционально подготовить первоклассника к 1 Сентября. Кстати, в Госдуме хотят изменить подход к домашнему заданию школьников. Кроме того, парламентарии оценили перспективность идеи о выплатах родителям первосентябрьского капитала.