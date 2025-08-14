Не более 1,5 кг: Детский врач дала советы по выбору рюкзака для первоклассника

«Спинка портфеля должна быть ортопедической, так как у первоклассников ещё не сформировался мышечный корсет. Лучше выбирать модель с широкими, мягкими, регулируемыми лямками. У рюкзака обязательно должна быть застёжка-перетяжка на груди. Она поможет перераспределить нагрузку», — рекомендовала врач.

Она обратила особое внимание на то, чтобы между спинкой рюкзака и спиной ребёнка должно быть небольшое пространство для циркуляции воздуха для предотвращения потоотделения. Кроме того, собеседница «Радио 1» отметила, что ранец не должен быть выше плеч и не должен висеть до ягодиц. Важно также использовать светоотражающие элементы: если их нет, то прикрепить самостоятельно, чтобы школьника было хорошо видно в темноте.