Названа цель №1 для Трампа на переговорах с Путиным
NBC: Трамп солидарен с Европой в теме прекращения огня на Украине до переговоров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку инициативе европейских лидеров о введении режима прекращения боевых действий на территории Украины до старта мирных переговоров. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на инсайдерские источники.
В ходе телефонного разговора Трамп заявил, что его предстоящая встреча с главой РФ Владимиром Путиным будет направлена на достижение именно такого перемирия. По словам собеседников телеканала, все участники диалога единодушно сошлись во мнении, что прекращение огня должно стать обязательным шагом перед любыми дальнейшими переговорами.
Кроме того, стороны подчеркнули важность участия Украины в процессе урегулирования и признали за ней право самостоятельно определять возможные территориальные уступки. Отдельно источники отметили, что европейские лидеры были впечатлены решимостью Трампа ввести новые санкционные меры против России, если Путин откажется пойти на мирное соглашение.
Напомним, что Владимир Зеленский наотрез отказался рассматривать передачу территорий России в рамках мирного урегулирования. Вместе с тем украинский политик не хочет выводить войска из Донбасса, угрожая началом третьей мировой войны. Вероятно, многое прояснится 15 августа на встрече президентов РФ и США на Аляске, которая пройдёт на военной базе в Анкоридже.