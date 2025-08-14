Названа цель №1 для Трампа на переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку инициативе европейских лидеров о введении режима прекращения боевых действий на территории Украины до старта мирных переговоров. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на инсайдерские источники.

В ходе телефонного разговора Трамп заявил, что его предстоящая встреча с главой РФ Владимиром Путиным будет направлена на достижение именно такого перемирия. По словам собеседников телеканала, все участники диалога единодушно сошлись во мнении, что прекращение огня должно стать обязательным шагом перед любыми дальнейшими переговорами.