ВСУ устроили второй налёт на Белгородскую область за день, ранена женщина
Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В посёлке Разумное Белгородского района частный дом стал мишенью для вражеского беспилотника — в результате нападения женщина получила травму. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшую увезли в больницу медики, однако украинские войска ещё много чего натворили.
«В Белгороде от атак беспилотников повреждены кровли МКД, частного дома и торгового объекта. Осколками посечены 6 легковых автомобилей. Кроме того, по зданию Правительства Белгородской области нанесён ещё один удар, в результате которого выбиты окна и повреждён фасад», — сказано в публикации.
В одном из жилых домов вспыхнул пожар на балконе квартиры, но благодаря быстрому вмешательству пожарных возгорание было быстро потушено. Рядом стоящее здание также не избежало последствий — на нескольких этажах вылетели стёкла, добавил Гладков.
Ранее Life.ru рассказывал об утренней атаке украинских войск по Белгороду. На данный момент известно как минимум о трёх пострадавших. СМИ завили, что российские силы ПВО сегодня утром сбили над городом свыше 30 беспилотников ВСУ. В одну из машин операторы БПЛА направили дрон целенаправленно. Видео с моментом взрыва публиковал Life.ru.