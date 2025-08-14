ВСУ устроили второй налёт на Белгородскую область за день, ранена женщина

В посёлке Разумное Белгородского района частный дом стал мишенью для вражеского беспилотника — в результате нападения женщина получила травму. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшую увезли в больницу медики, однако украинские войска ещё много чего натворили.













«В Белгороде от атак беспилотников повреждены кровли МКД, частного дома и торгового объекта. Осколками посечены 6 легковых автомобилей. Кроме того, по зданию Правительства Белгородской области нанесён ещё один удар, в результате которого выбиты окна и повреждён фасад», — сказано в публикации.