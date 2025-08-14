Встреча Путина и Трампа
14 августа, 12:04

ПВО сбила над Белгородской областью и Кубанью 10 беспилотников за три часа

МО РФ: Средства ПВО уничтожили 10 БПЛА ВСУ сразу над двумя регионами за три часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили десять беспилотников ВСУ самолётного типа над Краснодарским краем и Белгородской областью. Дроны были ликвидированы 14 августа в период с 11:00 до 14:00 мск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ

«Перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: восемь БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Более 30 БПЛА ВСУ уничтожили в небе над Белгородом утром 14 августа
Более 30 БПЛА ВСУ уничтожили в небе над Белгородом утром 14 августа

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры беспилотниками, начинёнными взрывчаткой. Так, в Ростове-на-Дону в результате ударов пострадали 13 мирных жителей, в том числе двое детей, повреждены десять многоквартирных домов.

Наталья Афонина
