ПВО сбила над Белгородской областью и Кубанью 10 беспилотников за три часа
МО РФ: Средства ПВО уничтожили 10 БПЛА ВСУ сразу над двумя регионами за три часа
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили десять беспилотников ВСУ самолётного типа над Краснодарским краем и Белгородской областью. Дроны были ликвидированы 14 августа в период с 11:00 до 14:00 мск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ
«Перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: восемь БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры беспилотниками, начинёнными взрывчаткой. Так, в Ростове-на-Дону в результате ударов пострадали 13 мирных жителей, в том числе двое детей, повреждены десять многоквартирных домов.