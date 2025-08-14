Российский «Борт №1», на котором на Аляску отправится делегация во главе с президентом РФ Владимиром Путиным отправится на Аляску, не полетит через всю Атлантику и Европу. Вместо этого он пролетит через крайнюю восточную точку страны — острова Ратманова, — откуда до места встречи всего 1000 километров. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале военкор Александр Коц.

«Во-первых, это кратчайший путь из России в Америку. От нашей крайней восточной точки – острова Ратманова – до места встречи расстояние всего около 1000 километров. Российскому «Борту №1» не придётся лететь через Атлантику и пересекать всю Европу. У стран которой могут возникнуть очень нездоровые мысли в отношении российского правительственного самолёта», — отметил военкор.

Вдобавок авиабаза «Эльмендорф-Ричардсон» обладает необходимой инфраструктурой для приёма крупных воздушных судов. Её взлётно-посадочные полосы изначально проектировались с учётом эксплуатации стратегических бомбардировщиков, что делает их подходящими для посадки президентского Ил-96 и сопровождающих его истребителей, отметил Коц.

«Во-вторых, военная база, где состоится встреча, защищена по самое не могу. Мощные системы ПВО и истребители F-22 охраняют её воздушное пространство», — подчеркнул военкор.

По периметру базы дислоцированы подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии, что обеспечивает дополнительную защиту. Кроме того, территория находится под контролем НОРАД, отвечающего за противовоздушную и противоракетную оборону Северной Америки.

Как указывают аналитики, подобные меры предосторожности оправданы. После инцидента с покушением на Трампа во время предвыборной кампании риски подобных событий нельзя игнорировать. Существуют силы, заинтересованные в срыве переговоров, что делает выбор охраняемой военной базы более предпочтительным по сравнению с открытыми гражданскими объектами.

Отдельного внимания заслуживает исторический контекст. В годы Великой Отечественной войны Аляска служила важным пунктом для перегона авиатехники по программе ленд-лиза. Совместные экипажи советских и американских лётчиков выполняли эту миссию, а память о погибших сохраняется в виде мемориалов. По мнению наблюдателей, возложение венков к таким памятникам может стать символическим шагом, способствующим улучшению отношений между странами, заключил Коц.

Ранее советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что рядом с военной базой, где пройдёт встреча президентов России и США, находится мемориальное кладбище, где похоронены 9 советских лётчиков, перегонявших самолёты в рамках ленд-лиза в 1940-е годы.