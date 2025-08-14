Поляки поражены новым лазерным оружием России, сжигающим украинские дроны
WP: Россия успешно применяет лазерное оружие против украинских дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX
Российские войска начали успешно применять лазерные системы против украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в статье польского издания Wirtualna Polska со ссылкой на свои источники.
«Уничтожение украинских дальних дронов российскими лазерными системами ПВО означает, что Россия присоединилась к очень узкому кругу стран, которые испытали лазер в боевых условиях», — отмечает издание.
Польские журналисты отметили, что российские лазерные комплексы демонстрируют высокую эффективность в борьбе с БПЛА. Такое оружие практически невозможно перехватить, оно способно работать в автономном режиме, а стоимость одного выстрела составляет всего несколько долларов. Эксперты предполагают, что успешное применение этих систем может ускорить развитие других перспективных видов противовоздушной обороны в России.
Ранее стало известно, что российские военные тестируют новую мобильную лазерную систему ПВО «Посох», которая мгновенно нейтрализует беспилотники. В отличие от крупногабаритного комплекса «Пересвет», «Посох» работает от аккумуляторов и может монтироваться на бронеавтомобили, имея дальность действия 1,5–2 км. Система прожигает сталь в 15 раз эффективнее.