Поляки поражены новым лазерным оружием России, сжигающим украинские дроны

Российские войска начали успешно применять лазерные системы против украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в статье польского издания Wirtualna Polska со ссылкой на свои источники.

«Уничтожение украинских дальних дронов российскими лазерными системами ПВО означает, что Россия присоединилась к очень узкому кругу стран, которые испытали лазер в боевых условиях», — отмечает издание.

Польские журналисты отметили, что российские лазерные комплексы демонстрируют высокую эффективность в борьбе с БПЛА. Такое оружие практически невозможно перехватить, оно способно работать в автономном режиме, а стоимость одного выстрела составляет всего несколько долларов. Эксперты предполагают, что успешное применение этих систем может ускорить развитие других перспективных видов противовоздушной обороны в России.