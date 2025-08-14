Визит специального представителя президента США Стивена Уиткоффа в Россию был результативен, он позволил выйти на подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил роль визита Уиткоффа в подготовке встречи Путина и Трампа. Видео © Life.ru

«Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне», — сказал представитель Кремля.