Песков отметил роль визита Уиткоффа в подготовке встречи Путина и Трампа
Визит специального представителя президента США Стивена Уиткоффа в Россию был результативен, он позволил выйти на подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что подготовка прошла в сжатые сроки, однако все параметры были соблюдены.
Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Начал свой визит он с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Их беседа длилась около 3 часов.