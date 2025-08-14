Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 14:28

Песков отметил роль визита Уиткоффа в подготовке встречи Путина и Трампа

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Визит специального представителя президента США Стивена Уиткоффа в Россию был результативен, он позволил выйти на подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил роль визита Уиткоффа в подготовке встречи Путина и Трампа. Видео © Life.ru

«Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что подготовка прошла в сжатые сроки, однако все параметры были соблюдены.

Песков рассказал Life.ru, будут ли Путин и Трамп учитывать позицию Зеленского в переговорах на Аляске
Песков рассказал Life.ru, будут ли Путин и Трамп учитывать позицию Зеленского в переговорах на Аляске

Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Начал свой визит он с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Их беседа длилась около 3 часов.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar