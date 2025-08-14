Екатеринбуржца признали террористом за нападение на мальчика в шапке с буквой Z
Обложка © Александр Неустроев, напавший на ребёнка в шапке с буквой Z, приговорён к трём годам колонии-поселения. Фото © Telegram / Прокуратура Свердловской области
59-летний житель Екатеринбурга Александр Неустроев* включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Основанием стало его нападение на 11-летнего мальчика в шапке с символом Z.
Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. В июне 2024 года Октябрьский суд Екатеринбурга приговорил мужчину к трём годам колонии-поселения за оскорбление и агрессивные действия в отношении ребёнка в апреле 2023 года: Неустроев* схватил мальчика за руку и обругал матом из-за символа спецоперации на его головном уборе. Он требовал, чтобы ребёнок позвал папу и угрожал.
Напомним, в апреле 2023 года Неустроев* схватил 11-летнего мальчика за руку. Мужчина стал оскорблять его из-за патриотической шапки. В тот же месяц уралец, обматеривший пятиклассника стал фигурантом уголовного дела по статье «Хулиганство». В августе Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело против мужчины. В Госдуме остались недовольны вердиктом, после чего в суде пересмотрели дело.
*Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов