Екатеринбуржца признали террористом за нападение на мальчика в шапке с буквой Z

59-летний житель Екатеринбурга Александр Неустроев* включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Основанием стало его нападение на 11-летнего мальчика в шапке с символом Z.

Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. В июне 2024 года Октябрьский суд Екатеринбурга приговорил мужчину к трём годам колонии-поселения за оскорбление и агрессивные действия в отношении ребёнка в апреле 2023 года: Неустроев* схватил мальчика за руку и обругал матом из-за символа спецоперации на его головном уборе. Он требовал, чтобы ребёнок позвал папу и угрожал.