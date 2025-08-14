Встреча Путина и Трампа
14 августа, 15:09

Американист объяснил, снимет ли Трамп санкции с России после встречи с Путиным

Политолог Дробницкий не верит, что Трамп снимет санкции после встречи с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске не снимет долгосрочные санкции с нашей страны, полагает политолог и публицист Дмитрий Дробницкий. По его словам, нынешнее ослабление ограничений касается только тех мер, которые препятствовали организации саммита.

«Известно, что посольство России в Вашингтоне испытывает сложности с финансированием своей деятельности именно из-за санкций, в том числе отключения России от платёжных систем», — отметил американист в беседе с «Ридусом».

Для облегчения организации встречи и предотвращения проблем, в том числе с соблюдением законодательства властями США, временно отменены некоторые ограничения, отметил Дробницкий.

Напомним, в преддверии саммита Путина и Трампа на Аляске Вашингтон поставил Москве ультиматум, согласно которому успех встречи президентов определит будущее санкций. Тем не менее в Белом доме заявили о нежелании Трампа вводить санкции против России.

