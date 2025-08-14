«Это очень серьёзно»: Военный эксперт объяснил опасность украинского «Сапсана»
Обложка © Wikipedia / Sergienkod
Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» в теории способен поразить цели на территории России, включая Москву. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru. По его мнению, Киев стремится создать комплекс, сопоставимый с советскими разработками конца XX века. Дандыкин предположил, что украинские инженеры могли взять за основу российский «Искандер».
«Заявленная дальность — до 700 километров. Вы понимаете, что если её запустить из Черниговской или Сумской области, то она долетела бы до Москвы и даже дальше? Это очень серьёзно. И до Нижнего Новгорода, не говоря о Брянске», — сказал Дандыкин.
Макет «Сапсана» представили в 2018 году, хотя разработки начались ещё в 2000-х. По имеющимся данным, комплекс способен нести две баллистические ракеты.
Ранее в ФСБ заявили, что российские спецслужбы совместно с МО РФ уничтожили ракетную программу по производству комплексов «Сапсан». Было нанесено несколько ударов по цехам в Днепропетровской и Сумской областях, где производились снаряды. Владимир Зеленский хотел ударить ими по Москве.