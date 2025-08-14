Аэропорт Волгограда временно ограничил приём и выпуск воздушных судов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Baluev
В воздушной гавани Волгограда приостановили приём и выпуск самолётов из соображений безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал он.
Напомним, что аэропорт Волгограда вчера дважды приостанавливал работу из опасности атаки дронов. В первый раз это произошло ночью, а во второй — вечером. Также план «Ковёр» объявлялся в воздушной гавани Саратова.