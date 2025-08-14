Вандал разбил витраж в соборе Анкориджа, где пройдёт саммит Путина и Трампа
На Аляске произошёл инцидент с вандалом. Мужчина бросил кирпичи в церковь Святого Семейства в Анкоридже, где назначена встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает местное издание Alaska's News Source.
Вандал разбил витраж собора и повредил рядом расположенный книжный магазин. Настоятель Джеймс Мур рассказал, что магазин уже дважды подвергался вандализму, но он впервые увидел, как повредили церковь.
Напомним, в преддверии саммита Путина и Трампа на Аляску вылетела первая делегация РФ, которая всё подготовит к историческому саммиту президентов. СМИ узнали, что в самый крупный город Аляски, Анкоридж, доставили президентский лимузин Aurus.