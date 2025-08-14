Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 19:01

Вандал разбил витраж в соборе Анкориджа, где пройдёт саммит Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ingo70

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ingo70

На Аляске произошёл инцидент с вандалом. Мужчина бросил кирпичи в церковь Святого Семейства в Анкоридже, где назначена встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает местное издание Alaska's News Source.

Вандал разбил витраж собора и повредил рядом расположенный книжный магазин. Настоятель Джеймс Мур рассказал, что магазин уже дважды подвергался вандализму, но он впервые увидел, как повредили церковь.

Второй Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску
Второй Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

Напомним, в преддверии саммита Путина и Трампа на Аляску вылетела первая делегация РФ, которая всё подготовит к историческому саммиту президентов. СМИ узнали, что в самый крупный город Аляски, Анкоридж, доставили президентский лимузин Aurus.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Встреча Путина и Трампа
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar