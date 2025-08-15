Учёные выяснили, когда и как нужно пить кофе, чтобы добиться «просветления мозга»
ФП: Наибольшее удовольствие кофе приносит в течение 2,5 часа после пробуждения
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Исследователи сосредоточили своё внимание на кофе, как на источнике особого удовольствия и бодрости. Они решили разобраться, как время употребления ароматного напитка, настроение и окружающая обстановка влияют на то самое «просветление мозга» и прилив энергии, которые так ценят кофеманы.
Для проведения эксперимента учёные привлекли 236 добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет. В течение 14-28 дней участники фиксировали свои ощущения после каждой чашки кофе, заполнив в целом более 28 тысяч анкет. В описаниях они использовали слова вроде «удовольствие», «энтузиазм» и «счастье» для положительных эмоций, а для отрицательных — «грусть», «недовольство» и «беспокойство».
Анализ собранных данных выявил несколько интересных закономерностей, которые были опубликованы в журнале Scientific Reports, сообщает РИА «ФедералПресс». Так, в целом кофе вызывал у участников положительные эмоции. Особенно ярко ощущение удовольствия проявлялось в утренние часы, но не сразу после пробуждения, эффект наступал примерно через два с половиной часа после подъёма.
Он был особенно заметен у тех, кто чувствовал сильную усталость. Также оказалось, что самые яркие позитивные ощущения испытывали те, кто пил кофе в одиночестве, а не в компании. Что касается отрицательных эмоций, то они встречались значительно реже и почти не зависели от времени суток.
Учёные напомнили, что чувство удовольствия связано с выделением дофамина, а бодрость — с норадреналином. Кофеин способствует повышению уровня этих веществ в мозге, блокируя действие аденозина — вещества, которое замедляет нервную активность. Именно поэтому утренний кофе помогает быстрее преодолеть сонливость и начать день в хорошем настроении. Однако у некоторых людей стимулирующий эффект бывает слишком сильным, что может приводить к повышенной тревожности и нервозности.
