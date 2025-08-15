Учёные выяснили, когда и как нужно пить кофе, чтобы добиться «просветления мозга»

Исследователи сосредоточили своё внимание на кофе, как на источнике особого удовольствия и бодрости. Они решили разобраться, как время употребления ароматного напитка, настроение и окружающая обстановка влияют на то самое «просветление мозга» и прилив энергии, которые так ценят кофеманы.

Для проведения эксперимента учёные привлекли 236 добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет. В течение 14-28 дней участники фиксировали свои ощущения после каждой чашки кофе, заполнив в целом более 28 тысяч анкет. В описаниях они использовали слова вроде «удовольствие», «энтузиазм» и «счастье» для положительных эмоций, а для отрицательных — «грусть», «недовольство» и «беспокойство».

Анализ собранных данных выявил несколько интересных закономерностей, которые были опубликованы в журнале Scientific Reports, сообщает РИА «ФедералПресс». Так, в целом кофе вызывал у участников положительные эмоции. Особенно ярко ощущение удовольствия проявлялось в утренние часы, но не сразу после пробуждения, эффект наступал примерно через два с половиной часа после подъёма.

Он был особенно заметен у тех, кто чувствовал сильную усталость. Также оказалось, что самые яркие позитивные ощущения испытывали те, кто пил кофе в одиночестве, а не в компании. Что касается отрицательных эмоций, то они встречались значительно реже и почти не зависели от времени суток.