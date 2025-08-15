Вопреки многочисленным заявлениям, на свете есть всего одна страна, которая реально может обеспечить Украине гарантии безопасности. Речь идёт не о США, Братании, Франции или Германии. На эту роль подходит только Россия, уверен журналист Руслан Осташко.

В эфире радио Sputnik он подчеркнул, что для прекращения конфликта Киев формально должен получить гарантии безопасности от Москвы. Однако Украине придётся учитывать позицию нашей страны, то есть иметь нейтральный статус и пройти демилитаризацию.