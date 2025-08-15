Встреча Путина и Трампа
15 августа, 07:41

Не США: Названа единственная страна, которая может обеспечить Украине гарантии безопасности

Журналист Осташко: Только Россия может обеспечить Украине гарантии безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Вопреки многочисленным заявлениям, на свете есть всего одна страна, которая реально может обеспечить Украине гарантии безопасности. Речь идёт не о США, Братании, Франции или Германии. На эту роль подходит только Россия, уверен журналист Руслан Осташко.

В эфире радио Sputnik он подчеркнул, что для прекращения конфликта Киев формально должен получить гарантии безопасности от Москвы. Однако Украине придётся учитывать позицию нашей страны, то есть иметь нейтральный статус и пройти демилитаризацию.

В качестве примера эксперт привёл отношения Москвы и Минска. Россия мирно и дружно живёт с Белоруссией, мы с ней «не боремся и никаких территорий не забираем», подчеркнул журналист.

США готовы «вписаться» за Киев, но в обход НАТО
Ранее The Washington Post сообщил, что президенты США и России в ходе саммита на Аляске обсудят сделку по принципу «земля в обмен на мир». Позже госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что для достижения мира на Украине необходимо обсудить гарантии безопасности и урегулировать территориальные споры.

Борис Эльфанд
