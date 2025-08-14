WP: Трамп на встрече с Путиным обсудит сделку — земля в обмен на мир
Обложка © Life.ru/GigaChat
Во время предстоящей личной встречи американский лидер Дональд Трамп намерен изложить российскому президенту Владимиру Путину «суть сделки», которая базируется на принципе «земля в обмен на мир», утверждает колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на информированный источник.
Собеседник издания при этом задаётся ключевыми вопросами: каков будет объём территориальных уступок и на каких условиях, а также насколько устойчивым и защищённым окажется достигаемый мир.
Источник WP выражает уверенность, что в случае отказа Путина от предложенного мирного плана, Трамп готов применить санкции, поскольку подобное решение станет для него «унижением». Несмотря на нежелание Владимира Зеленского уступать территории, «всем очевидно, что принцип «земля в обмен на мир» — это неизбежная реальность», подчёркивает инсайдер. Украинские власти первоначально стремятся к прекращению огня, однако газета указывает, что это может быть достигнуто только на завершающей стадии процесса урегулирования.
«Они начнут с результата, и лишь затем, когда договорённости будут достигнуты, согласуют перемирие. Президент мыслит категориями эндшпиля и его терпение исчерпано», — цитирует издание слова чиновника.
Принципиальное значение для Украины и европейских стран имеют гарантии безопасности, которые должны последовать за мирным соглашением. Несколько европейских источников сообщили WP, что ожидают от США определённого участия, включая спутниковый мониторинг для отслеживания возможных нарушений со стороны России.
Встреча на высшем уровне между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой запланирована на 15 августа и состоится в Анкоридже, штат Аляска. Центральным пунктом повестки дня этих переговоров станет поиск путей разрешения украинского кризиса. Кстати, первый самолёт уже вылетел из России на Аляску, на саммит с Трампом. Между тем, в США уже доставили бронированный Aurus Владимира Путина.