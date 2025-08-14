WP: Трамп на встрече с Путиным обсудит сделку — земля в обмен на мир

Во время предстоящей личной встречи американский лидер Дональд Трамп намерен изложить российскому президенту Владимиру Путину «суть сделки», которая базируется на принципе «земля в обмен на мир», утверждает колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на информированный источник.

Собеседник издания при этом задаётся ключевыми вопросами: каков будет объём территориальных уступок и на каких условиях, а также насколько устойчивым и защищённым окажется достигаемый мир.

Источник WP выражает уверенность, что в случае отказа Путина от предложенного мирного плана, Трамп готов применить санкции, поскольку подобное решение станет для него «унижением». Несмотря на нежелание Владимира Зеленского уступать территории, «всем очевидно, что принцип «земля в обмен на мир» — это неизбежная реальность», подчёркивает инсайдер. Украинские власти первоначально стремятся к прекращению огня, однако газета указывает, что это может быть достигнуто только на завершающей стадии процесса урегулирования.

«Они начнут с результата, и лишь затем, когда договорённости будут достигнуты, согласуют перемирие. Президент мыслит категориями эндшпиля и его терпение исчерпано», — цитирует издание слова чиновника.