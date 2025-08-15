Встреча Путина и Трампа
15 августа, 09:35

«Меняю минус на плюс»: Россиянам рассказали, как обрести позитив и стать счастливее

Видеть позитивные моменты можно даже в негативных событиях, уверен психолог высшей категории и НЛП-психотерапевт Сергей Лунюшин. По его словам, любое событие, происходящее в нашей жизни, пропускается через призму нашего сознания, поэтому не существует плохих событий как таковых, есть только индивидуальное отношение человека к ним.

Это означает, что зачастую мы сами неосознанно ставим ярлыки «плохо» или «хорошо», основываясь на приобретённых шаблонах поведения, воспитании и убеждениях. Поэтому важно понять, что именно мы создаём свою реальность. Многие сталкиваются с ситуациями, которые на первый взгляд кажутся негативными, однако опыт показывает, что именно такие события оказываются очень полезными. Например, финансовые кризисы помогают переосмыслить ведение бизнеса и находить новые стратегии.

Эксперт отметил, что время — союзник в поиске своего пути. Умение находить положительные моменты даже в самых негативных событиях считается одним из простых способов стать счастливым и успешным. Людей с таким мышлением трудно выводить из равновесия. Они не только достигают успеха, но и более здоровы как физически, так и психологически.

«Разное восприятие одного события даёт разный результат — уверенность и опыт или боль и страдания. Важно помнить, это различие позволяет чувствовать себя несчастным или счастливым», — заключил собеседник RuNews24.ru.

Ранее россиянам предложили необычный способ победить синдром самозванца. Психолог призвала бороться с недугом через юмор. Кроме того, спортсменам объяснили, как выявить и побороть выгорание.

