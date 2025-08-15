140 российских ресторанов Subway теперь называются Subjoy

Известная сеть ресторанов быстрого питания Subway объявила о масштабном ребрендинге на российском рынке и смене названия на Subjoy. Обновление коснётся 140 точек по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рестораны, ранее работающие под управлением ООО «Сабвэй раша сервис компани», пройдут трансформацию, которая затронет не только название, но и позиционирование, логотип, а также визуальный стиль. Процесс ребрендинга будет проходить поэтапно, позволяя постепенно познакомить гостей с новым образом.