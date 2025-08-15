Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 09:56

140 российских ресторанов Subway теперь называются Subjoy

Сеть ресторанов быстрого питания Subway сменила название на Subjoy

Обложка © Сайт Subjoy

Обложка © Сайт Subjoy

Известная сеть ресторанов быстрого питания Subway объявила о масштабном ребрендинге на российском рынке и смене названия на Subjoy. Обновление коснётся 140 точек по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рестораны, ранее работающие под управлением ООО «Сабвэй раша сервис компани», пройдут трансформацию, которая затронет не только название, но и позиционирование, логотип, а также визуальный стиль. Процесс ребрендинга будет проходить поэтапно, позволяя постепенно познакомить гостей с новым образом.

«Наша задача — осуществить переход таким образом, чтобы поклонники сэндвичей и новые гости ресторанов SUBJOY® увидели только позитивные изменения. Убедились в том, что мы сохраняем главное — свежие сэндвичи, которые можно собрать по своему вкусу», — сказано в публикации.

Бывший руководитель Burger King Фицпатрик стал новым гендиром Subway
Бывший руководитель Burger King Фицпатрик стал новым гендиром Subway

Отрадно, что компании удалось сохранить свои знаменитые свежие сэндвичи. Кстати, в феврале в продукции Subway находили кишечную палочку. После этого Роспотребнадзор и прокуратура устроили свою проверку. В итоге одна из точек закрылась на 90 дней из-за антисанитарии.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar