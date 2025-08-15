Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 10:21

Очень русские мужчины: Усы Дарчиева и Пескова запутали американских журналистов на Аляске

Американские журналисты перепутали Дарчиева с Песковым на Аляске

Обложка © Life.ru, РИА Новости / Алексей Майшев

Обложка © Life.ru, РИА Новости / Алексей Майшев

На Аляске местные журналисты приняли российского посла в США Александра Дарчиева за пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. На то, как местный паблик идентифицирует отечественных дипломатов по усам, обратили внимание наши коллеги из SHOT.

«Чёрт возьми! Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, в ресторане Jens' в Анкоридже с несколькими мужчинами очень русской внешности!»написал канал The Alaska Landmine в соцсети X.

Трамп примет Путина на Аляске как дорогого гостя, с красной дорожкой
Трамп примет Путина на Аляске как дорогого гостя, с красной дорожкой

Напомним, сегодня состоится историческое событие — президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — всё начнётся сегодня около 22:00 по Москве. Местом проведения стала военная база Элмендорф-Ричардсон. Life.ru публиковал материал, где собрано всё, что известно о программе переговоров. А ещё мы показывали, какой приём оказали сотрудникам отечественной прессы в Анкоридже.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дмитрий Песков
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar