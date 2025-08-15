Очень русские мужчины: Усы Дарчиева и Пескова запутали американских журналистов на Аляске
Обложка © Life.ru, РИА Новости / Алексей Майшев
На Аляске местные журналисты приняли российского посла в США Александра Дарчиева за пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. На то, как местный паблик идентифицирует отечественных дипломатов по усам, обратили внимание наши коллеги из SHOT.
«Чёрт возьми! Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, в ресторане Jens' в Анкоридже с несколькими мужчинами очень русской внешности!» — написал канал The Alaska Landmine в соцсети X.
Напомним, сегодня состоится историческое событие — президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — всё начнётся сегодня около 22:00 по Москве. Местом проведения стала военная база Элмендорф-Ричардсон. Life.ru публиковал материал, где собрано всё, что известно о программе переговоров. А ещё мы показывали, какой приём оказали сотрудникам отечественной прессы в Анкоридже.