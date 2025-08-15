Российский самолёт Ил-76 сел на авиабазе в Анкоридже

Российский самолёт Ил-76 совершил посадку на авиабазе Элмендорф-Ричардсон, расположенной на Аляске. Вскоре там пройдут переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Судя по данным с сайта Flightradar, российский Ил-76 приземлился на военной базе США в Анкоридже. При этом непонятно, кто именно находится на борту, однако, скорее всего, это кто-то из членов российской делегации.