Российский самолёт Ил-76 сел на авиабазе в Анкоридже
Российский самолёт Ил-76 совершил посадку на авиабазе Элмендорф-Ричардсон, расположенной на Аляске. Вскоре там пройдут переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Судя по данным с сайта Flightradar, российский Ил-76 приземлился на военной базе США в Анкоридже. При этом непонятно, кто именно находится на борту, однако, скорее всего, это кто-то из членов российской делегации.
Напомним, что одним из первых на Аляску прилетел глава МИД РФ Сергей Лавров. На выходе из аэропорта его встретили журналисты, заметившие на нём свитер с надписью СССР. Позже политолог предположил, что такой наряд имеет скрытый смысл, который наверняка поймут американцы.