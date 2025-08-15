Трамп направился из Белого дома на авиабазу Эндрюс, откуда вылетит на Аляску

Президент США Дональд Трамп выехал из Белого дома и направился на военную базу Эндрюс, откуда вылетит на встречу с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в администрации американского лидера.

«Президент Трамп в красном галстуке сел в «Зверя» (служебный автомобиль хозяина Белого дома. — Прим. Life.ru) в 7:31 утра (14:31 по Москве). Кортеж выехал из Белого дома в сторону базы ВВС «Эндрюс» в 7:32. Мы едем кортежем из-за продолжающихся строительных работ на Южной лужайке», — говорится в сообщении пула.