Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 12:01

Трамп направился из Белого дома на авиабазу Эндрюс, откуда вылетит на Аляску

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп выехал из Белого дома и направился на военную базу Эндрюс, откуда вылетит на встречу с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в администрации американского лидера.

«Президент Трамп в красном галстуке сел в «Зверя» (служебный автомобиль хозяина Белого дома. — Прим. Life.ru) в 7:31 утра (14:31 по Москве). Кортеж выехал из Белого дома в сторону базы ВВС «Эндрюс» в 7:32. Мы едем кортежем из-за продолжающихся строительных работ на Южной лужайке», — говорится в сообщении пула.

Напомним, что переговоры Владимира Путина с американским визави начнутся сегодня в 22:30 по Москве на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всё, что сейчас известно об исторической встрече, собрано в материале Life.ru. Американская пресса заявляет, что главу РФ примут с высочайшими почестями.

Юрий Лысенко
