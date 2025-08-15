Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 14:30

Без мочи, но под контролем: Россияне лишились лазейки при сдаче теста на опьянение

Эксперт Тростин: Отказ от теста на опьянение за 30 минут не освободит водителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Невозможность сдать мочу в течение получаса не освобождает водителей от прохождения проверки на алкогольное опьянение. Об этом заявил автоэксперт Андрей Тростин в беседе с изданием «Постньюс».

«Бывает, суют пробирку, а ты не хочешь. Вот, решили ужесточить таким образом, что хочешь не хочешь, а за 30 минут должен захотеть. Тут у нас презумпция невиновности не работает, к сожалению», — пояснил специалист.

Тростин предупредил, что отказ от медицинского освидетельствования грозит водителям лишением прав на срок до двух лет и штрафом до 45 тысяч рублей. Эксперт отметил, что новые правила проверки значительно ужесточили требования к процедуре.

Форсунки, поршни и свечи: Водителям подсказали, как продлить жизнь двигателя авто
Форсунки, поршни и свечи: Водителям подсказали, как продлить жизнь двигателя авто

Ранее Life.ru писал, что в России могут вновь разрешить тонировать передние стёкла автомобилей. Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов усмотрел связь между тонировкой автостекол и ориентацией водителей. Также в Госдуме разъяснили порядок получения водительских удостоверений подростками с 16 лет.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar