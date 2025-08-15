Без мочи, но под контролем: Россияне лишились лазейки при сдаче теста на опьянение

Невозможность сдать мочу в течение получаса не освобождает водителей от прохождения проверки на алкогольное опьянение. Об этом заявил автоэксперт Андрей Тростин в беседе с изданием «Постньюс».

«Бывает, суют пробирку, а ты не хочешь. Вот, решили ужесточить таким образом, что хочешь не хочешь, а за 30 минут должен захотеть. Тут у нас презумпция невиновности не работает, к сожалению», — пояснил специалист.