Бывший начальник штаба бригады ВСУ «Азов»* подполковник Богдан Кротевич с позывным Тавр заявил, что украинская армия находится в катастрофическом положении в Донбассе, пока Владимир Зеленский рассказывает, как всё хорошо на фронте. Боевик рассказал о реальном положении дел американскому изданию Military Watch Magazine.

«Я искренне не знаю, что именно Вам докладывают, но информирую: на линии Покровск (Красноармейск) — Константиновка без преувеличения полная [катастрофа]», — сказал уволившийся со службы мясник нацбата. По словам карателя, это началось уже давно и нарастает с каждым днём.

Американские аналитики издания заметили, что стремительное наступление Российской армии стало одним из ключевых факторов, заставивших Вашингтон активизировать усилия по достижению прекращения огня. Очевидно, что ситуация на фронте вызывает серьёзную обеспокоенность не только у украинского командования, но и у международных партнёров Киева.