«Катастрофа нарастает»: Беглый каратель «Азова»* накинулся на Зеленского из-за Покровска
Экс-командир Азова* Кротевич: ВСУ близки к полному краху в Красноармейске
Бывший начальник штаба бригады ВСУ «Азов»* подполковник Богдан Кротевич с позывным Тавр заявил, что украинская армия находится в катастрофическом положении в Донбассе, пока Владимир Зеленский рассказывает, как всё хорошо на фронте. Боевик рассказал о реальном положении дел американскому изданию Military Watch Magazine.
«Я искренне не знаю, что именно Вам докладывают, но информирую: на линии Покровск (Красноармейск) — Константиновка без преувеличения полная [катастрофа]», — сказал уволившийся со службы мясник нацбата. По словам карателя, это началось уже давно и нарастает с каждым днём.
Американские аналитики издания заметили, что стремительное наступление Российской армии стало одним из ключевых факторов, заставивших Вашингтон активизировать усилия по достижению прекращения огня. Очевидно, что ситуация на фронте вызывает серьёзную обеспокоенность не только у украинского командования, но и у международных партнёров Киева.
Ранее в Пентагоне сообщили, что украинский гарнизон в Красноармейске находится под угрозой полного окружения. На данный момент в городе осталось чуть больше тысячи мирных жителей. Главком ВСУ перебросил туда дополнительные силы.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.