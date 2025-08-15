Что-то шептала: Возлюбленную Старовойта заметили на кладбище на 40-й день
Молодая возлюбленная Старовойта Полина пришла на его могилу на 40-й день
Спустя сорок дней после смерти бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, его возлюбленная, Полина, посетила место его захоронения на 40-й день. Об этом сообщает 78.ru.
Возлюбленная Старовойта посетила его могилу. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
В сообщении указывается, что Полина, одетая в траурную одежду чёрного цвета, склонилась у могилы бывшего главы Министерства транспорта и тихо произносила какие-то слова. Девушка прибыла на Смоленское кладбище в одиночестве.
По данным источника, родственники и близкие люди экс-министра транспорта с самого утра навещают его могилу. Ранее на кладбище были замечены родители, бывшая супруга, дочери и друзья Старовойта.
Напомним, церемония прощания со Старовойтом прошла 11 июля на Смоленском кладбище, недалеко от часовни Святой Ксении Петербургской. Проводить его в последний путь и поддержать его близких пришли его бывшая супруга вместе с дочерьми, а также его 25-летняя возлюбленная и помощница Полина.
