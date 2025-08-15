Что-то шептала: Возлюбленную Старовойта заметили на кладбище на 40-й день

Спустя сорок дней после смерти бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, его возлюбленная, Полина, посетила место его захоронения на 40-й день. Об этом сообщает 78.ru.

Возлюбленная Старовойта посетила его могилу. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

В сообщении указывается, что Полина, одетая в траурную одежду чёрного цвета, склонилась у могилы бывшего главы Министерства транспорта и тихо произносила какие-то слова. Девушка прибыла на Смоленское кладбище в одиночестве.