Ушаков: Возможность нового саммита Путина и Трампа зависит от итогов встречи
Юрий Ушаков. Обложка © Telegram / МИД России
Помощник президента России Юрий Ушаков призвал дождаться результатов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, так как только после этого возможно будет обсуждать вероятность следующего саммита.
«Остаётся меньше двух часов до этого саммита, можно подождать», — приводит комментарий Ушакова ТАСС.
Напомним, совсем скоро на Аляске начнётся встреча президентов России и США. СМИ сообщают, что Трамп планирует тепло встретить Путина и лично приветствовать его на аэродроме. Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что самолёт Владимира Путина прибудет в Анкоридж точно в 11:00 по местному времени (22.00 мск).