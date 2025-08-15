Встреча Путина и Трампа
15 августа, 18:16

Ушаков: Возможность нового саммита Путина и Трампа зависит от итогов встречи

Юрий Ушаков. Обложка © Telegram / МИД России

Помощник президента России Юрий Ушаков призвал дождаться результатов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, так как только после этого возможно будет обсуждать вероятность следующего саммита.

«Остаётся меньше двух часов до этого саммита, можно подождать», — приводит комментарий Ушакова ТАСС.

Слоган саммита Путина и Трампа на Аляске — «Стремление к миру»
Напомним, совсем скоро на Аляске начнётся встреча президентов России и США. СМИ сообщают, что Трамп планирует тепло встретить Путина и лично приветствовать его на аэродроме. Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что самолёт Владимира Путина прибудет в Анкоридж точно в 11:00 по местному времени (22.00 мск).

Лия Мурадьян
