Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

15 августа, 18:41

Лавров высказался о снятии санкций с РФ после саммита на Аляске

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прокомментировал возможность снятия американских санкций с России.

«Кого-нибудь снимут обязательно», — ответил министр на вопрос РИА «Новости».

Эксперт объяснил, почему Лавров надел на Аляску свитер с надписью «СССР»
Эксперт объяснил, почему Лавров надел на Аляску свитер с надписью «СССР»

Сергей Лавров входит в делегацию РФ, которая ранее прибыла в Анкоридж на Аляске. Глава Министерства иностранных дел России, комментируя предстоящую встречу президентов, заявил, что не испытывает волнения перед важным событием. Особый ажиотаж у прессы вызвала толстовка Лаврова, в которой он прибыл в США — на ней красовалась надпись СССР.

    avatar