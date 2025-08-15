Лавров высказался о снятии санкций с РФ после саммита на Аляске
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прокомментировал возможность снятия американских санкций с России.
«Кого-нибудь снимут обязательно», — ответил министр на вопрос РИА «Новости».
Сергей Лавров входит в делегацию РФ, которая ранее прибыла в Анкоридж на Аляске. Глава Министерства иностранных дел России, комментируя предстоящую встречу президентов, заявил, что не испытывает волнения перед важным событием. Особый ажиотаж у прессы вызвала толстовка Лаврова, в которой он прибыл в США — на ней красовалась надпись СССР.