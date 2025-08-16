Трамп отдал честь после рукопожатия с Путиным на Аляске

На Аляске состоялась долгожданная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На первые кадры встречи, прошедшей на аэродроме в Анкоридже, попал интересный жест Трампа: во время шествия по красной дорожке американский лидер неожиданно отдал честь.

Дональд Трамп отдал честь после приветствия Владимира Путина в Анкоридже. Видео © Life.ru

Встреча лидеров двух держав началась с того, что Трамп аплодировал Путину ещё до его приближения. При встрече президенты обменялись рукопожатием, Трамп дружески похлопал своего российского коллегу по плечу и произнёс несколько фраз. После этого американский лидер внезапно отдал честь. Достоверно неизвестно, кому именно было адресовано это приветствие; вероятнее всего, оно было обращено к почётному караулу, стоящему по бокам от красной дорожки.

Этот момент стал предметом обсуждения как в СМИ, так и в социальных сетях. Россияне с иронией прокомментировали жест американского лидера, предполагая его необычное значение. «Служу России», — написал один из пользователей. Другие комментаторы обратились к шутливым теории о том, что Трамп может быть российским агентом.