«Первый шаг к миру»: В США указали на важность диалога с Россией

Первые шаги к поиску мирного решения конфликта на Украине были предприняты в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман, присутствовавший на встрече.

«Настрой, который я увидел, обнадёживает. Я ждал этого саммита с большой надеждой на достижение мира и прекращение кровопролития. На мой взгляд, это первый шаг на данном пути, и это хорошо», — заявил Лиман.

По его словам, для успешного разрешения конфликта крайне важно подключение к переговорному процессу других заинтересованных сторон, включая Украину и страны Европейского союза. Лиман подчеркнул, что достижение устойчивого мира требует комплексного подхода с участием всех вовлечённых сторон.