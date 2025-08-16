Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 06:20

«Первый шаг к миру»: В США указали на важность диалога с Россией

Лорен Лиман: Путин и Трамп сделали первый шаг к миру на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru

Первые шаги к поиску мирного решения конфликта на Украине были предприняты в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман, присутствовавший на встрече.

«Настрой, который я увидел, обнадёживает. Я ждал этого саммита с большой надеждой на достижение мира и прекращение кровопролития. На мой взгляд, это первый шаг на данном пути, и это хорошо»,заявил Лиман.

По его словам, для успешного разрешения конфликта крайне важно подключение к переговорному процессу других заинтересованных сторон, включая Украину и страны Европейского союза. Лиман подчеркнул, что достижение устойчивого мира требует комплексного подхода с участием всех вовлечённых сторон.

Не по плану: Поступок Путина в Анкоридже поразил журналистку Fox
Не по плану: Поступок Путина в Анкоридже поразил журналистку Fox

Напомним, что переговоры прошли 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон в формате «три на три» и длились 2 часа 45 минут. Российскую делегацию представлял глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, американскую — госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Путин охарактеризовал встречу как конструктивную, подчеркнув необходимость устранения коренных причин конфликта. Трамп отметил, что стороны пока не достигли соглашения, но приблизились к нему, анонсировав дальнейшие консультации с НАТО и украинским руководством.

Алиса Хуссаин
