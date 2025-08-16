Кремль оценил возможность новых переговоров Путина с Трампом
Ушаков: График следующих встреч Путина и Трампа пока не ясен
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Х / @The White House
Очередные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланированы. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
«Пока не знаю», — ответил Ушаков на вопрос о возможных сроках новой встречи.
Ушаков напомнил, что Трамп заявил о необходимости провести консультации с коллегами для обсуждения итогов состоявшихся переговоров, после чего стороны определят дальнейшие шаги.
Таким образом, вопрос о новых российско-американских переговорах на высшем уровне остаётся открытым и будет рассмотрен после внутренних консультаций в Вашингтоне.
Напомним, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в формате расширенных переговоров «три на три». Со стороны России участие принимали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель Стивен Уиткофф. По итогам саммита Трамп отметил продуктивность переговоров, хотя стороны не достигли окончательного соглашения по урегулированию украинского кризиса. Примечательно, что после встречи с российским лидером американский президент отказался от планов введения новых санкционных мер против России.