Кремль оценил возможность новых переговоров Путина с Трампом

Очередные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланированы. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

«Пока не знаю», — ответил Ушаков на вопрос о возможных сроках новой встречи.

Ушаков напомнил, что Трамп заявил о необходимости провести консультации с коллегами для обсуждения итогов состоявшихся переговоров, после чего стороны определят дальнейшие шаги.