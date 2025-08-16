Задержанный в Астане за ДТП в Новосибирске пересёк границу незаконно
Подозреваемый в умышленном наезде на пешеходов в Новосибирске был задержан в столице Казахстана — Астане — после незаконного пересечения границы. Данное заявление сделали в пресс-службе столичного департамента полиции, передаёт ТАСС.
Согласно официальной информации, 38-летний мужчина, находившийся в международном розыске, в начале августа совершил попытку намеренного наезда на группу людей, управляя грузовым автомобилем. После инцидента подозреваемый нелегально покинул территорию России и скрывался в Казахстане.
В настоящее время задержанный содержится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в РФ для привлечения к ответственности. В правоохранительных органах подчеркнули, что мужчина был задержан сотрудниками криминальной полиции Казахстана в рамках международного розыска.
Напомним, что инцидент произошёл 10 августа в Новосибирске. Водитель грузовика на высокой скорости дважды протаранил крыльцо кафе «У дороги», где в тот момент находились посетители. Пострадавшие получили незначительные травмы. После инцидента водитель скрылся с места происшествия, и полиция открыла уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц. Позднее выяснилось, что подозреваемый покинул страну. Его обнаружили на территории Казахстана, он собирался бежать в Азербайджан.