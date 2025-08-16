Задержанный в Астане за ДТП в Новосибирске пересёк границу незаконно

Подозреваемый в умышленном наезде на пешеходов в Новосибирске был задержан в столице Казахстана — Астане — после незаконного пересечения границы. Данное заявление сделали в пресс-службе столичного департамента полиции, передаёт ТАСС.

Согласно официальной информации, 38-летний мужчина, находившийся в международном розыске, в начале августа совершил попытку намеренного наезда на группу людей, управляя грузовым автомобилем. После инцидента подозреваемый нелегально покинул территорию России и скрывался в Казахстане.