Единый фронт лидеров стран БРИКС, поддерживающий мирные предложения президентов России и США, мог бы стать мощным инструментом давления на тех, кто провоцирует военные действия. Об этом в разговоре со СМИ2 заявил крупный армянский общественный деятель, заслуженный строитель России и почётный консул Армении в Тюмени Абрам Овеян.

«Не может не радовать тот факт, что диалог состоялся спокойный, без ультиматумов, и, похоже, президент Трамп услышал условия России для завершения конфликта на Украине. Президент США отказался от дальнейшего давления на Россию и возложил ответственность за достижение мира на страны ЕС и Киев. Тут позиции двух лидеров полностью совпали», — отметил Овеян.

Он также заявил, что договорённости, достигнутые между Путиным и Трампом, способствуют нормализации российско-американских отношений и, как следствие, разрешению украинского кризиса. Овеян также выразил уверенность, что улучшение отношений между США и Россией положительно отразится на Армении. Консул отметил, что лидеры двух ядерных держав согласовали позиции по урегулированию армяно-азербайджанских отношений и проекту «Мост Трампа». Заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук ранее подтвердил, что Москва поддерживает диалог между Ереваном и Баку, а также совместные проекты, выгодные народам обеих стран.