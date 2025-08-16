29 человек госпитализированы: Врачи борются за жизни пострадавших при взрыве под Рязанью

Четверо пострадавших в рязанской трагедии находятся в критическом состоянии. Медики продолжают борьбу за жизни тяжелораненых после взрыва на заводе. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«16 пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы, 13 продолжают лечение в стационарах Рязани. Состояние 4 пациентов крайне тяжёлое, врачи борются за их жизнь», — заявил Кузнецов.

По его словам, 7 человек находятся в тяжёлом состоянии, остальные 18 — в состоянии средней степени тяжести. Всего в результате ЧП были госпитализированы 29 человек.