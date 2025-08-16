29 человек госпитализированы: Врачи борются за жизни пострадавших при взрыве под Рязанью
Минздрав: Четверо пострадавших в ЧП под Рязанью в критическом состоянии
Врачи борются за жизнь пострадавших при взрыве в Рязанской области Обложка © Life.ru
Четверо пострадавших в рязанской трагедии находятся в критическом состоянии. Медики продолжают борьбу за жизни тяжелораненых после взрыва на заводе. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«16 пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы, 13 продолжают лечение в стационарах Рязани. Состояние 4 пациентов крайне тяжёлое, врачи борются за их жизнь», — заявил Кузнецов.
По его словам, 7 человек находятся в тяжёлом состоянии, остальные 18 — в состоянии средней степени тяжести. Всего в результате ЧП были госпитализированы 29 человек.
Для оказания медицинской помощи мобилизованы 38 специализированных бригад из Рязанской и Московской областей, а также федеральные медицинские специалисты. Министр здравоохранения Михаил Мурашко лично курирует оказание помощи всем пострадавшим.
Напомним, что утром в пятницу на одном из предприятий Шиловского района произошёл пожар в производственном помещении. Согласно последним данным регионального оперативного штаба, в результате инцидента 11 человек скончались, а 130 получили ранения. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности, повлёкшем смерть людей.