Туск заявил о переходе в решающую фазу игры за будущее Украины и Европы
После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «игра за будущее» Украины, Польши и всей Европы вошла в решающую фазу. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
«Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу... Поэтому сохранение единства всего Запада имеет решающее значение», — написал он в социальной сети Х.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Переговоры длились около трёх часов. Эксперты отмечают, что Запад больше не сможет сохранять дипломатическую изоляцию России. Как только США смягчат санкции, Европа будет вынуждена действовать аналогично.