Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 14:26

Туск заявил о переходе в решающую фазу игры за будущее Украины и Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogylde

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogylde

После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «игра за будущее» Украины, Польши и всей Европы вошла в решающую фазу. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу... Поэтому сохранение единства всего Запада имеет решающее значение», — написал он в социальной сети Х.

Зеленский повторно запросил у Трампа гарантии безопасности для Украины
Зеленский повторно запросил у Трампа гарантии безопасности для Украины

Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Переговоры длились около трёх часов. Эксперты отмечают, что Запад больше не сможет сохранять дипломатическую изоляцию России. Как только США смягчат санкции, Европа будет вынуждена действовать аналогично.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Туск
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar