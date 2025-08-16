Лидерам европейских стран необходимо осознать, что Россия тоже стремится к миру и стабильному будущему. Такое мнение выразил бельгийский депутат Европарламента Руди Кеннес в интервью РИА «Новости».

По его словам, президент США Дональд Трамп может оказать давление на европейских союзников, заявив о прекращении военной помощи Украине со стороны Вашингтона. В таком случае, считает Кеннес, Киев потерпит поражение, но конфликт не будет исчерпан.

«Надеюсь, что где-то в закулисье Трамп им скажет: «Ну, теперь дело за вами, иначе я умываю руки и тогда вы знаете, что произойдёт». У него все ещё есть эта карта в руках, он может сказать – «никакого больше оружия от США», — ответил он.