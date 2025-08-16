«Вы знаете, что произойдёт»: В Европарламенте призвали понять, чего хочет Россия
Депутат ЕП Кеннес: Европа должна понять, что РФ тоже стремится к миру
Лидерам европейских стран необходимо осознать, что Россия тоже стремится к миру и стабильному будущему. Такое мнение выразил бельгийский депутат Европарламента Руди Кеннес в интервью РИА «Новости».
По его словам, президент США Дональд Трамп может оказать давление на европейских союзников, заявив о прекращении военной помощи Украине со стороны Вашингтона. В таком случае, считает Кеннес, Киев потерпит поражение, но конфликт не будет исчерпан.
«Надеюсь, что где-то в закулисье Трамп им скажет: «Ну, теперь дело за вами, иначе я умываю руки и тогда вы знаете, что произойдёт». У него все ещё есть эта карта в руках, он может сказать – «никакого больше оружия от США», — ответил он.
Евродепутат также выразил надежду, что Европа пересмотрит свою жёсткую позицию, несмотря на политические сложности. Он подчеркнул, что Россия десятилетиями сталкивалась с расширением НАТО у своих границ, и это нельзя игнорировать при поиске долгосрочного решения.
Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Переговоры длились около трёх часов. После этого послы всех 27 государств Евросоюза в срочном порядке собрались в Брюсселе, чтобы оценить итоги прошедшего на Аляске саммита России и США. Переговоры проходили в режиме повышенной секретности.