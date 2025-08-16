Трамп озвучил свои намерения по предоставлению гарантий безопасности Украине
WSJ: Трамп пообещал предоставить гарантии безопасности Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Глава Белого дома Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
«После саммита Трамп заявил европейским лидерам, что США готовы предоставить прямые гарантии безопасности Украине», — пишет издание.
По данным WSJ, американский президент высказался за достижение полноценного мирного соглашения между Россией и Украиной, а не просто договора о прекращении огня.
Издание уточняет, что европейские лидеры пытались заручиться поддержкой США в вопросе возможного размещения европейских сил на Украине для поддержки мирного процесса. Однако конкретные параметры предлагаемых гарантий безопасности в публикации не раскрываются.
Как сообщалось ранее, глава киевского режима вновь обратился с запросом о предоставлении стране международных гарантий безопасности. Кроме того, стало известно о готовности Зеленского провести трёхстороннюю встречу с лидерами России и США, чтобы ускорить процесс поиска мирного урегулирования. По заявлению экс-комика, Трамп поделился результатами своих недавних переговоров с Путиным, подчеркнув ключевую роль США в продвижении мирного процесса. Возможность проведения такой встречи в Вашингтоне будет зависеть от успешности переговоров между Трампом и Зеленским, запланированных на 18 августа.