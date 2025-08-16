Трамп озвучил свои намерения по предоставлению гарантий безопасности Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

«После саммита Трамп заявил европейским лидерам, что США готовы предоставить прямые гарантии безопасности Украине», — пишет издание.

По данным WSJ, американский президент высказался за достижение полноценного мирного соглашения между Россией и Украиной, а не просто договора о прекращении огня.