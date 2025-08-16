Жена Диброва объявила об отъезде в Ростов на фоне слухов о разводе
Полина Диброва сообщила, что уехала в Ростов к детям
Супруга шоумена и телеведущего Дмитрия Диброва решила уехать в Ростов, куда накануне отправила к бабушке троих сыновей. О запланированной поездке Полина рассказала в соцсетях.
«Завтра отправляюсь к детям в Ростов на поезде. Это особая романтика. В ночи буду на Родине», — разоткровенничалась Диброва.
Покупка билетов на поезд, как выяснилось, была для неё делом нелегким. Диброва с сарказмом заметила, что «охота за билетами в нынешних реалиях» превратилась в своеобразное «яркое развлечение». В предвкушении поездки она предположила, что ее ждет либо оживленная беседа с попутчиком, либо полное погружение в виртуальный мир своего смартфона.
Слухи о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с его молодой женой Полиной обрастают всё новыми и новыми подробностями. Ранее сообщалось, что Полина якобы оставила 64-летнего супруга ради нового любовного увлечения — успешного бизнесмена Романа Товстика, отца шестерых детей и совладельцем крупной корпорации. Друзья Диброва уже поделились информацией о его самочувствии после предполагаемой измены. В свою очередь, адвокат Александр Добровинский рассказал об условиях, на которых будет оформлен развод Дибровых.