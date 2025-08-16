Встреча Путина и Трампа
16 августа, 15:37

Жена Диброва объявила об отъезде в Ростов на фоне слухов о разводе

Полина Диброва сообщила, что уехала в Ростов к детям

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Супруга шоумена и телеведущего Дмитрия Диброва решила уехать в Ростов, куда накануне отправила к бабушке троих сыновей. О запланированной поездке Полина рассказала в соцсетях.

«Завтра отправляюсь к детям в Ростов на поезде. Это особая романтика. В ночи буду на Родине», — разоткровенничалась Диброва.

Покупка билетов на поезд, как выяснилось, была для неё делом нелегким. Диброва с сарказмом заметила, что «охота за билетами в нынешних реалиях» превратилась в своеобразное «яркое развлечение». В предвкушении поездки она предположила, что ее ждет либо оживленная беседа с попутчиком, либо полное погружение в виртуальный мир своего смартфона.
Ольга Сливченко
