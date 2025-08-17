Московский суд рассмотрит жалобу на приговор журналистке Баязитовой

В Москве второй кассационный суд 28 августа займётся делом журналистки Александры Баязитовой, которую ранее приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба осуждённой Баязитовой А. В. на приговор Басманного районного суда города Москвы, судебное заседание назначено на 28 августа», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

По версии следствия, журналистка требовала деньги за отказ от публикации в Telegram материалов о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. Басманный суд признал её виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Теперь защита Баязитовой рассчитывает на пересмотр дела в кассации.