17 августа, 07:36

Выяснилось, почему Путин в Анкоридже пересел в машину Трампа

Совместная поездка Трампа и Путина на лимузине в Анкоридже была импровизацией

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / The White House

Запланированный сценарий встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в аэропорту Анкориджа предполагал, что лидеры поедут на переговоры на отдельных автомобилях — российский президент на лимузине Aurus, а американский — на Cadillac. Однако церемония пошла не по плану, рассказал источник, близкий к организации саммита.

Сначала лидеры неожиданно поднялись на постамент для совместного фото с одной стороны, хотя по протоколу должны были занять позиции с разных сторон. Затем Трамп спонтанно предложил Путину проехать вместе в своём автомобиле, и российский президент согласился.

«Это был экспромт, такого сценария никто не планировал»,отметил собеседник РИА «Новости».

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. Позднее американский лидер оценил встречу на 10 из 10 баллов.

Мария Любицкая
