Выяснилось, почему Путин в Анкоридже пересел в машину Трампа

Запланированный сценарий встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в аэропорту Анкориджа предполагал, что лидеры поедут на переговоры на отдельных автомобилях — российский президент на лимузине Aurus, а американский — на Cadillac. Однако церемония пошла не по плану, рассказал источник, близкий к организации саммита.