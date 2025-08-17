Выяснилось, почему Путин в Анкоридже пересел в машину Трампа
Совместная поездка Трампа и Путина на лимузине в Анкоридже была импровизацией
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / The White House
Запланированный сценарий встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в аэропорту Анкориджа предполагал, что лидеры поедут на переговоры на отдельных автомобилях — российский президент на лимузине Aurus, а американский — на Cadillac. Однако церемония пошла не по плану, рассказал источник, близкий к организации саммита.
Сначала лидеры неожиданно поднялись на постамент для совместного фото с одной стороны, хотя по протоколу должны были занять позиции с разных сторон. Затем Трамп спонтанно предложил Путину проехать вместе в своём автомобиле, и российский президент согласился.
«Это был экспромт, такого сценария никто не планировал», — отметил собеседник РИА «Новости».
Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. Позднее американский лидер оценил встречу на 10 из 10 баллов.