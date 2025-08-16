На Западе вспомнили, кто из мировых лидеров ездил в лимузине Трампа

Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном лимузине на Аляске — не первый случай, когда иностранные лидеры делили с американским президентом Cadillac One, известный также как «Зверь». Об этом напомнила газета The Hill.

Как пишет издание, «по меньшей мере два иностранных лидера» садились в автомобиль к Трампу в его первый президентский срок (2017–2021). В июле 2017 года американский президент и французский лидер Эмманюэль Макрон вместе проехали в бронированном лимузине до Елисейского дворца в Париже. В том же году на «Звере» в компании Трампа прокатился бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время визита во Флориду.