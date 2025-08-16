На Западе вспомнили, кто из мировых лидеров ездил в лимузине Трампа
The Hill: Иностранные лидеры лишь дважды ездили в лимузине Трампа
Обложка © Wikipedia / US Secret Service
Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном лимузине на Аляске — не первый случай, когда иностранные лидеры делили с американским президентом Cadillac One, известный также как «Зверь». Об этом напомнила газета The Hill.
Как пишет издание, «по меньшей мере два иностранных лидера» садились в автомобиль к Трампу в его первый президентский срок (2017–2021). В июле 2017 года американский президент и французский лидер Эмманюэль Макрон вместе проехали в бронированном лимузине до Елисейского дворца в Париже. В том же году на «Звере» в компании Трампа прокатился бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время визита во Флориду.
Издание отмечает, что подобные эпизоды крайне редки. Так, ещё в 2010 году в архиве Белого дома зафиксирован другой случай — Дмитрий Медведев и Барак Обама также были сфотографированы в президентском лимузине США.
Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. Путин подчеркнул необходимость устранения причин конфликта и назвал встречу конструктивной. Трамп заявил, что «сделки пока нет», но стороны приблизились к решению, и анонсировал дальнейшие консультации с НАТО и Владимиром Зеленским.