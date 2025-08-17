Глава МИД ФРГ Вадефуль: Без прекращения огня переговоры по Украине невозможны

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обозначил ключевое условие для начала переговоров по Украине, заявив, что мирный процесс возможен только после полного прекращения огня. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на официальное выступление главы МИД.

«Я считаю, что сейчас идеи должны идти рука об руку. В переговорах нет ничего бессмысленного. Каждый разговор, который проводится с целью окончательно положить конец этой войне, – это хороший разговор, и мы поддерживаем этот разговор», — подчеркнул Вадефуль.

Министр пояснил, что Украина не станет вступать в диалог, пока не будет выполнено первостепенное требование о прекращении боевых действий. По его мнению, любые мирные инициативы должны включать конкретный план по немедленному прекращению огня, без которого переговоры теряют практический смысл.