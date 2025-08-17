Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 08:29

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Без прекращения огня переговоры по Украине невозможны

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Обложка © ТАСС / dpa

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Обложка © ТАСС / dpa

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обозначил ключевое условие для начала переговоров по Украине, заявив, что мирный процесс возможен только после полного прекращения огня. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на официальное выступление главы МИД.

«Я считаю, что сейчас идеи должны идти рука об руку. В переговорах нет ничего бессмысленного. Каждый разговор, который проводится с целью окончательно положить конец этой войне, – это хороший разговор, и мы поддерживаем этот разговор», — подчеркнул Вадефуль.

Министр пояснил, что Украина не станет вступать в диалог, пока не будет выполнено первостепенное требование о прекращении боевых действий. По его мнению, любые мирные инициативы должны включать конкретный план по немедленному прекращению огня, без которого переговоры теряют практический смысл.

Вадефуль выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на завершение конфликта, но настаивает на соблюдении базовых условий для их начала.

Рогов: Встреча Путина и Трампа на Аляске загнала Зеленского в угол
Рогов: Встреча Путина и Трампа на Аляске загнала Зеленского в угол

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп высоко оценил итоги встречи с Владимиром Путиным, который впервые за десятилетие посетил Соединённые Штаты. Трёхчасовые переговоры делегаций завершились, после чего американский лидер провёл сложный разговор с европейскими политиками.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar