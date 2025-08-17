В ГД считают, что бизнесу светит новая эра сотрудничества с США
Депутат Журавлёв: Трамп хочет вести бизнес с РФ, поэтому санкции будут отменять
Президент США Дональд Трамп очень заинтересован в восстановлении сотрудничества с российским бизнесом. В случае достижения прогресса в этом направлении, санкции с России придётся снимать. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.
Парламентарий отметил, что общение между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным прошло на равных, что само по себе является значимым событием в мировой дипломатии. Встреча на Аляске стала отправной точкой для новых переговоров, которые обещают быть долгими и непростыми.
«Трамп прямо пригласил российский бизнес к сотрудничеству, а это, между прочим, должно означать и непременное ослабление санкций», — сказал депутат.
Он отметил, что теперь в США стараются не только понять причины украинского кризиса, но и стремятся их разрешить. Дальнейшие шаги зависят от дипломатических усилий, взаимных уступок и продолжения диалога, который только набирает обороты после встречи на Аляске. Именно здесь начинается новый этап в отношениях между двумя странами, полный надежд и вызовов.
15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов, сменяя форматы — от личной беседы в лимузине до обсуждений в расширенном составе. Российский лидер пригласил главу США посетить Москву, а тот отметил значительный прогресс в диалоге, оценив самое мероприятие на твёрдые десять баллов.