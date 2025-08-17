В ГД считают, что бизнесу светит новая эра сотрудничества с США

Президент США Дональд Трамп очень заинтересован в восстановлении сотрудничества с российским бизнесом. В случае достижения прогресса в этом направлении, санкции с России придётся снимать. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Парламентарий отметил, что общение между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным прошло на равных, что само по себе является значимым событием в мировой дипломатии. Встреча на Аляске стала отправной точкой для новых переговоров, которые обещают быть долгими и непростыми.

«Трамп прямо пригласил российский бизнес к сотрудничеству, а это, между прочим, должно означать и непременное ослабление санкций», — сказал депутат.