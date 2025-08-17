Папа римский Лев XIV призвал молиться за успех мирных переговоров
Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / АР
Папа римский Лев XIV выступил с пожеланием успеха дипломатическим усилиям по прекращению военных конфликтов. Об этом он заявил в своём традиционном воскресном обращении к верующим.
«Помолимся за успех усилий, направленных на прекращение войн, и во имя мира на первом месте в переговорах должны стоять заботы об общем благополучии народов», — сказал Папа, обращаясь к пастве из летней резиденции в Кастель-Гандольфо.
В кратком выступлении понтифик подчеркнул важность приоритета гуманитарных ценностей в любых мирных инициативах.
Напомним, что Кастель-Гандольфо служит летней резиденцией понтификов с XVII века. Именно здесь традиционно озвучиваются важные заявления и послания, касающиеся глобальных вопросов мира и гуманитарных ценностей.
15 августа на Аляске прошла встреча между главами России и Соединённых Штатов, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры продлились порядка трёх часов и включали различные форматы: сначала лидеры беседовали в формате один на один в автомобиле президента США по пути к месту основных дискуссий, а затем продолжили обсуждение в составе небольшой группы из трёх представителей от каждой страны. 18 августа экс-комик Владимир Зеленский намеревается отправиться в Вашингтон для проведения переговоров с Трампом. Президент США подтвердил факт предстоящей встречи, указав, что она состоится в Овальном кабинете.