Папа римский Лев XIV призвал молиться за успех мирных переговоров

Папа римский Лев XIV выступил с пожеланием успеха дипломатическим усилиям по прекращению военных конфликтов. Об этом он заявил в своём традиционном воскресном обращении к верующим.

«Помолимся за успех усилий, направленных на прекращение войн, и во имя мира на первом месте в переговорах должны стоять заботы об общем благополучии народов», — сказал Папа, обращаясь к пастве из летней резиденции в Кастель-Гандольфо.

В кратком выступлении понтифик подчеркнул важность приоритета гуманитарных ценностей в любых мирных инициативах.