Ещё до санкций: Песков объяснил, зачем и когда раньше прилетал в США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков признался, что до последнего визита на Аляску уже бывал в Соединённых Штатах Америки. Как сообщил официальный представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, это произошло в 2016 году, а целью визита был шахматный матч, в котором российский гроссмейстер Сергей Карякин сошёлся с норвежцем Магнусом Карлсеном и боролся за звание чемпиона мира.