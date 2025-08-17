Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

17 августа, 11:36

Ещё до санкций: Песков объяснил, зачем и когда раньше прилетал в США

Песков рассказал, что прилетал в США в 2016 году на турнир Карякина и Карлсена

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков признался, что до последнего визита на Аляску уже бывал в Соединённых Штатах Америки. Как сообщил официальный представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, это произошло в 2016 году, а целью визита был шахматный матч, в котором российский гроссмейстер Сергей Карякин сошёлся с норвежцем Магнусом Карлсеном и боролся за звание чемпиона мира.

«До войны, до санкций, когда Карякин играл в шахматы с Карлсеном», — напомнил он.

Теперь же, по словам Пескова, его последним посещением США стал визит в Анкоридж 15 августа, где президент РФ Владимир Путин провел двусторонние переговоры со своим американским визави Дональдом Трампом.

Песков объяснил, почему на саммите Путина и Трампа не было ответов на вопросы журналистов
Ранее стало известно, что встреча двух президентов на Аляске прошла крайне продуктивно, что с американской стороны подтвердил госсекретарь США Марко Рубио. Результаты переговоров уже заметны. Например, после исторической встречи Трамп поддержал инициативу Путина о передачи территорий Донбасса под контроль России. Также хозяин Белого дома стал активнее оказывать давление на власти Украины для приближения мира.

Ольга Сливченко
