Зеленский утратил главный аргумент после встречи Трампа с европейскими лидерами

Владимир Зеленский лишился своего основного аргумента — «перемирие, потом переговоры» — после недавнего разговора президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Трамп так завысил ожидания от встречи с Зеленским, что выпутаться из них практически невозможно. При этом важная деталь: у самопровозглашённого диктатора выбит его главный козырь, «перемирие, только потом переговоры», — заявил Дубинский.