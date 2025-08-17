Зеленский утратил главный аргумент после встречи Трампа с европейскими лидерами
Дубинский: Зеленский отказался от позиции переговоров только после перемирия
Владимир Зеленский лишился своего основного аргумента — «перемирие, потом переговоры» — после недавнего разговора президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Трамп так завысил ожидания от встречи с Зеленским, что выпутаться из них практически невозможно. При этом важная деталь: у самопровозглашённого диктатора выбит его главный козырь, «перемирие, только потом переговоры», — заявил Дубинский.
Он отметил, что Трамп и европейские лидеры пришли к пониманию, что перемирие не является необходимым, и следует сразу перейти к мирному договору, условия которого уже согласованы между Трампом и Путиным. Дубинский подчеркнул, что Украина находится в уязвимой позиции и будет вынуждена принять предложенные условия.
Напомним, что Зеленский планирует посетить Вашингтон уже в понедельник для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер подтвердил встречу в Овальном кабинете и добавил, что при успешных переговорах может быть организована отдельная встреча и с президентом России Владимиром Путиным.