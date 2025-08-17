Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 14:17

Зеленский утратил главный аргумент после встречи Трампа с европейскими лидерами

Дубинский: Зеленский отказался от позиции переговоров только после перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский лишился своего основного аргумента — «перемирие, потом переговоры» — после недавнего разговора президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Трамп так завысил ожидания от встречи с Зеленским, что выпутаться из них практически невозможно. При этом важная деталь: у самопровозглашённого диктатора выбит его главный козырь, «перемирие, только потом переговоры», — заявил Дубинский.

Он отметил, что Трамп и европейские лидеры пришли к пониманию, что перемирие не является необходимым, и следует сразу перейти к мирному договору, условия которого уже согласованы между Трампом и Путиным. Дубинский подчеркнул, что Украина находится в уязвимой позиции и будет вынуждена принять предложенные условия.

«Помешанные на войне»: Во Франции высмеяли предстоящий визит Зеленского и лидеров ЕС к Трампу
«Помешанные на войне»: Во Франции высмеяли предстоящий визит Зеленского и лидеров ЕС к Трампу

Напомним, что Зеленский планирует посетить Вашингтон уже в понедельник для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер подтвердил встречу в Овальном кабинете и добавил, что при успешных переговорах может быть организована отдельная встреча и с президентом России Владимиром Путиным.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar