Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 15:02

Зеленский «облизал» фон дер Ляйен и всю Европу после брифинга в Брюсселе

Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский в Брюсселе выразил благодарность Европейскому союзу и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за поддержку Украины. По его словам, единство Европы критически важно для предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом и продвижения «справедливого мира».

Визит Зеленского в Брюссель. Видео © Пресс-служба Зеленского

«Важно, чтобы единство Европы находилось на уровне 2022 года. Это единство помогает приблизить справедливый мир, и оно должно оставаться сильным. Спасибо лично Урсуле и всей Европе, которая поддерживает нас и наше стремление к справедливому завершению этой войны», — написал он в соцсетях.

Зеленский отметил, что во время встречи с фон дер Ляйен согласовали ключевые вопросы: необходимость прекращения огня, предоставление действенных гарантий безопасности для Украины и продолжение санкционного давления на Россию, чтобы ограничить её будущий потенциал.

Зеленский утратил главный аргумент после встречи Трампа с европейскими лидерами
Напомним, что сегодня, 17 августа, Зеленский неожиданно прилетел в Брюссель для совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, ставшей ответом на саммит России и США в Анкоридже. На встречу экс-комик прибыл в стильном пиджаке и чёрных кроссовках на высокой платформе, а уже завтра вместе с лидерами Европы отправится в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом.

Милена Скрипальщикова
