Зеленский «облизал» фон дер Ляйен и всю Европу после брифинга в Брюсселе

Владимир Зеленский в Брюсселе выразил благодарность Европейскому союзу и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за поддержку Украины. По его словам, единство Европы критически важно для предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом и продвижения «справедливого мира».

Визит Зеленского в Брюссель. Видео © Пресс-служба Зеленского

«Важно, чтобы единство Европы находилось на уровне 2022 года. Это единство помогает приблизить справедливый мир, и оно должно оставаться сильным. Спасибо лично Урсуле и всей Европе, которая поддерживает нас и наше стремление к справедливому завершению этой войны», — написал он в соцсетях.